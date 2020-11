Ein Tor zum Leben öffnen

Einen Vortrag zum Friedensprozess im Westjordanland bietet die Volkshochschule Schwetzingen in Kooperation mit den Evangelischen Kirchengemeinden Brühl, Ketsch und Schwetzingen, der Katholischen Kirchengemeinde Brühl-Ketsch, dem Diakonieverein und der Evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd, der Lebenshilfe Schwetzingen-Hockenheim sowie dem Verein Bildung & Begegnung Palästina zusammen an.

Kinder und Jugendliche mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung leben im Westjordanland bis heute am Rande der Gesellschaft. Die Organisation „Lifegate“ arbeitet seit beinahe 30 Jahren in Beit Jala, dem Zentrum und Herzstück eines weit verzweigten Rehabilitationsnetzwerkes. Im Westjordanland soll diesen Menschen eine Stimme gegeben werden. Unter dem Dach des 2017 eröffneten Zentrums befinden sich Werkstätten, Therapie- und Schulräume, Berufsausbildung, ein Restaurant und die Verwaltung.

Schnittstelle der Religionen

„Wir arbeiten an der Schnittstelle dreier Weltreligionen mit ihren Ansprüchen an die Stadt Jerusalem. Und wir wollen dabei möglichst viele kleine Brücken zwischen verfeindeten Lagern bauen und Versöhnung möglich machen“, sagt der Gründer und Leiter von „Lifegate“, Burghart Schunkert. Diese gemeinnützige Arbeit im Westjordanland von Deutschland aus zu unterstützen, ist die Grundidee des Vereins „Tor zum Leben“, der mit Spendengeldern ein Drittel zur Finanzierung zusteuert. Michael Müller (Freiburg) engagiert sich seit vielen Jahren als Vorstand und stellt mit vielen Bildern das Wirken in Beit Jala sowie das wachsende Netzwerk vor.

Für einen „Friedensprozess von unten“ erwächst so ein Engagement für eine gemeinsame Verantwortung und Solidarität für die Schwächeren in der Welt. Der Vortrag findet am Donnerstag, 12. November, von 18 bis 20 Uhr in der VHS statt oder online zu Hause (bitte bei der Anmeldung angeben). Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.11.2020