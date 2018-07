Ein Traum in Rot mit Glocke und Tröte

Ein Blickfang: Der Chevrolet Capitol der Feuerwehr Kopenhagen im Ehrenhof. © Widdrat

Region.Der Auftakt des Landesfeuerwehrtages am Samstag in Heidelberg stand ganz im Zeichen historischer Feuerwehrfahrzeuge. Gestern machte die „Nostalgie in Rot“ dann auch Station in Schwetzingen, wo sich die 13 historischen Löschfahrzeuge und Drehleiterfahrzeuge aus den 1920er und 1930er Jahren vor dem Palais Hirsch und im Ehrenhof des Schlosses präsentierten.

Bürgermeister Matthias Steffan

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4729 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.07.2018