Ein Traum wird wahr: Rondell ampelfrei

Es war fast nicht mehr daran zu glauben, aber nun wird ein Traum wohl wahr, so Pressesprecher Carsten Petzold in seinem Bericht über den Bürgertreff der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) am vergangenen Montag im „Bistro Point“ in der Schwetzinger Ederer Passage.

In der Gemeinderatssitzung an diesem Mittwoch, 18 Uhr, wird Oberbürgermeister Dr. Rene Pöltl die Genehmigung des zweijährigen

...