Ein Trumpf für die Bewerbung

Anzeige

„Jetzt sind wir sprachlich gut gerüstet und für den Ernstfall Abitur bestens vorbereitet“, freut sich eine Schülerin, als sie aus den Händen von Schulleiterin Renate Mayer ihre Urkunde erhält. Zusammen mit elf Mitschülern der Jahrgangsstufe 1 hatte sie sich im Juli erfolgreich der DELF-Prüfung unterzogen. Mit dem „Diplôme d’Etudes en Langue Française“ (DELF), ausgegeben vom französischen Bildungsministerium, halten die Schüler nun einen offiziellen Nachweis über das Beherrschen der französischen Sprache in den Händen!

Das Sprachenzertifikat ist weltweit anerkannt und kann an Hochschulen und Universitäten die Spracheingangsprüfung ersetzen. Die Prüfungsteile werden vom französischen Bildungsministerium erstellt und umfassen die Bereiche Hörverständnis, Leseverständnis sowie schriftliche und mündliche Ausdrucksweise. Grundlage für die Gliederung, den Aufbau und die Inhalte ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen (GeR).

An der Carl-Theodor-Schule wird die Prüfung von den Fachlehrern, in diesem Jahr von Edith Sontheimer, organisiert und beaufsichtigt. Die schriftliche Prüfung findet zentral an einem Samstag statt, die mündliche wird in der Regel vom Institut Français in Heidelberg abgenommen, in diesem Jahr vertreten von Line Courtois und Rüdiger Ruhe.