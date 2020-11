Ein verbindendes Sprachrohr

Schwetzingen.David Eichouh und Rojin Bozkurt sind die neuen Schülersprecher der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule und beide sind sich einig: Sie sind stolz darauf, die Schimper-Schüler vertreten zu dürfen. „Wir freuen uns auf die Teamarbeit und denken, dass wir gut zusammenarbeiten werden“, so das Duo.

Beiden ist der Austausch zwischen den Schülern und Lehrern sehr wichtig und sie sehen sich in ihrem Amt als verbindendes Sprachrohr. Dennoch wird auch die SMV Arbeit dieses Schuljahr durch die Pandemie erschwert. Viele der Aktionen, die traditionell die SMV organsiert, seien unter den Hygienebedingungen nicht möglich, berichtet Marilen Müler, Verbindungslehrerin der SMV.

Sitzungen eher nur digital

Die Sitzungen werden voraussichtlich nur in kleinem Kreis oder digital stattfinden können. Auch wenn sich die zwei Schulsprecher treffen wollen, ist Mund-Nase-Maske und Abstand halten angesagt, da sie aus unterschiedlichen Klassen kommen.

Dennoch schmieden die beiden Neuntklässler bereits Pläne für ihre Amtsperiode. „Ich möchte mich als erstes für einen Schulhof für die 9. und 10. Klassen einsetzen“, erzählt David. Um die Schüler so wenig wie möglich zu durchmischen und den Abstand einhalten zu können, verbringen die 9. und 10. Klassen derzeit ihre Pause im Klassenzimmer in den Containern. „Würde ein Teil des Bellamar- Parkplatzes zum Schulgelände gehören, könnten wir die Pause auch draußen verbringen“, ergänzt Rojin. Auch die Gestaltung der Versorgungssituation in den Pausen ist den 15-jährigen Schülern ein Anliegen.

Auf die Frage, was sie sich für die KFS im Schuljahr 2020/21 wünschen, ist ganz klar: möglichst wenige Corona-Fälle, ein verlässlicher Schulalltag und ein baldiger Umzug in das neue Schulgelände. „Ein großes Schulfest zur Einweihung unserer neuen Schule wäre toll!“ zg

