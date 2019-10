Ein verzauberter Weg durch den Wald

„Die Premiere“ – das waren die ersten erleichterten Worte von Susanne Menningen, die hinter der Bühne des Rokokotheaters mitgefiebert hatte. Eine Ballettaufführung mit 100 Kindern und Jugendlichen allein in der ersten Vorstellung, braucht viel Vorbereitung, Geduld und Herzblut wie die Leiterin der City Ballettschule erklärt.

Bereits zum dritten Mal hat Menningen mit tatkräftiger Unterstützung ein Riesenprojekt auf die Bühne des Rokokotheaters gezaubert. Es fängt etwa zwei Jahre vor dem großen Tag mit einer Idee an: Zunächst wird die Musik ausgesucht, die diesmal auf der Oper Humperdincks basiert. Andere Stücke des Komponisten wurden in die Geschichte miteingeflochten, bis schließlich ein stimmiges Ergebnis entstand. Als nächster Schritt ist die Wahl der Solisten einer der wichtigsten Punkte.

Hauptrolle doppelt besetzt

Da es an diesem Wochenende, genauso wie bei den nächsten Vorstellungen am Sonntag, 8. Dezember, jeweils zwei Aufführungen geben soll, wird jede Hauptrolle doppelt besetzt. Die Entscheidung, wer schließlich eine der begehrten Soloparts erhält, ist „eine reine Bauchentscheidung“, bei der es weniger auf die Perfektion, sondern viel mehr auf das Gesamtpaket ankommt, so wie Menningen verrät. An diesem Samstag hob sich der Vorhang für Smilla Keller in der Rolle des mutigen Hänsel und Maxima Stelz als verspielte Gretel. Ein paar Sekunden mussten die beiden Kinder bangen, bis die Musik erklang und das wundervolle Märchen seinen Lauf nahm.

Mit viel Fantasie gestalteten die Tänzer das Märchen um das Geschwisterpaar, das von Hunger geplagt im Wald umherirrte, dort auf kleine Fliegenpilze und unheimliche Gestalten traf. Die Mutter hatte sie aus dem Haus gejagt, überzeugend dargestellt von Annamaria Walz. In leichten und über Monate perfektionierten Schritten und Sprüngen tanzte Amelie Stelz das Hagebuttenmännlein und Anna Becker flog als Taumännchen über das Parkett. Das Sandmännlein in der Ausführung von Mia Speckis wiegte sie schließlich mit sanften Bewegungen in den Schlaf. Die Kleinsten im Alter von gerade erst vier Jahren durften nun auf die große Bühne.

In weißen Kleidchen legten sich die süßen Engelchen zu Hänsel und Gretel, die die Nacht im Wald verbringen mussten. Von den großen Engeln und den Lebkuchenkindern über die pechschwarzen Krähen und flatternden Fledermäuse waren alle Kostüme bezaubernd und liebevoll gestaltet von Heinke Engelsen. Jede Tanzgruppe hatte im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine Choreographie einstudiert, die den Fluss der Geschichte nicht aufhielt, sondern mit ihren Einlagen umso bezaubernder machte. Die Bewegungen der Taufeen, der Schmetterlinge und sogar des Feuers, in dem die böse Hexe, gespielt von Franziska Knierim, schließlich ihr Ende fand, waren anmutig und stimmig. Einmal pro Woche haben die Gruppentänzer von den Fliegenpilzen bis zu den großen Vögeln zusammen mit Menningen „am Ende jeder Stunde ein kleines Stückchen einstudiert. Das setzt sich dann wie ein Puzzle zusammen.“

Das Gesamtkunstwerk hinterließ ein begeistertes Publikum, das mit einem großen Applaus die Arbeit würdigte. Vor allem zu nennen sind hier auch die Erwachsenen hinter der Bühne wie Heike Dinkel mit der Organisation, Stefanie Robens, aus deren Feder der spannende Dramentext stammt und Jürgen Ferber, der im Tonstudio klanglich alles aufbereitet hatte. Die Stimme von Lina Speckis, die für die zweite Vorstellung den Hänselpart tanzen darf, führte perfekt durch die Geschichte, während sich auf der Bühne die Arbeit von anderthalb Jahren Proben mühelos im Märchen präsentierte. Im wahrsten Sinne eine Doppelrolle übernahm Peter Böhm, der hinter der Bühne in der Maske zauberte und selbst als Vater von Hänsel und Gretel vor die Zuschauer trat.

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.10.2019