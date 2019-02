Ein Vorgeschmack auf das französische Themenjahr

Das neue und fünfte Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg trägt den Titel „Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten“. Es ist jetzt schon online zu besichtigen: Noch vor dem Start der Veranstaltungen im Frühjahr präsentiert die neue Themenwelt Geschichte und Geschichten rund um die Beziehung zwischen Frankreich und dem Nachbarn Südwestdeutschland. Dabei reichen die Themen vom Mittelalter bis in die Gegenwart, von den Kriegen bis zu den Liebesbeziehungen und Ehen und vom Staunen über die jeweils andere Kultur bis zum guten Essen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie in jedem Jahr gibt es eine eigene „Themenwelt“ als neuen Zugang zum großen Internetportal der Staatlichen Schlösser und Gärten. Hier werden die 14 Monumente vorgestellt, die am Themenjahr teilnehmen. Mit dabei ist natürlich auch das Schwetzinger Schloss und der Schlossgarten. Die derzeit laufende Ausstellung zu Voltaire im Lapidarium (wir berichteten mehrfach) gehört zum Beispiel zum Themenjahr-Programm. Unter anderem sind verschiedene Sonderführungen geplant. Eine zum Beispiel beschäftigt sich mit den französischen Panoramatapeten im Schloss (Auftakt: Sonntag, 10. März, 14 Uhr). Wieviel Frankreich steckt in Schwetzingen? Dieser Frage wird bei der Führung „Charmante Liaison“ (Auftakt: Freitag, 19. April, 14.30 Uhr) nachgegangen.

Humorvolle Filmchen

Wie unterhaltsam und leicht der Zugang zu Geschichte und Kulturgeschichte sein kann, zeigen drei kurze Zeichentrickfilme, die online verfügbar sind. In einer Optik, die an Comics erinnert, werden historische Begebenheiten aus der Beziehung der Nachbarländer humorvoll animiert, die auch für Schüler durchaus spannend sein können. So tritt Napoleon in Gestalt des gallischen Hahns auf und lässt mit den Worten: „Ich kam, sah und krönte“ die Krone auf das Haupt des württembergischen Kurfürsten Friedrich I. fallen – eine Anspielung auf die Königswürde, die Württemberg Napoleons Gnade verdankt. Die berühmte „Liselotte von der Pfalz“, als Prinzessin aus Heidelberg an den französischen Hof verheiratet, kommentiert die kriegerischen Aktivitäten des Sonnenkönigs. zg/kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019