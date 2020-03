Ein wahrer Energieprotz für mehr Balance

Der Countdown läuft: Bis zum Fastenbrechen sind es nur noch wenige Tage – Ostern steht vor der Tür. Zugegeben: Alle von uns fasten derzeit ein bisschen mehr als uns lieb ist. Der Verzicht von sozialen Kontakten, von Reisefreiheit, von Veranstaltungen und allem, was die Corona-Pandemie so mit sich bringt, ist ebenfalls eine Form des Fastens – eine unfreiwillige. Aber auch sie schafft eine Auszeit für Körper und Geist. Es bleibt also zu hoffen, dass diese Auszeit eine ähnliche heilende Wirkung hat wie konventionelle Fastenformen.

Tendenz zur Übersäuerung

Die einen schwören auf Heilfasten, die anderen auf Intervallfasten. Andere setzen in der Fastenzeit bewusst auf eine Entsäuerung des Körpers und legen Basenfasten ein. Die meisten von uns haben durch eine Fehlernährung mit zu vielen säurebildenden Lebensmitteln, Stress im Alltag sowie unzureichende Bewegung eine Tendenz zur Übersäuerung des Körpers. Ist der Säure-Basen-Haushalt nicht ausgewogen, fühlen sich viele schlapp und antriebslos. Hinzu können Symptome wie Verdauungsprobleme, Gelenkbeschwerden, Entzündungen, fahle Haut, verfilzte Faszien, schwaches Bindegewebe, überspannte Muskeln, aber auch rheumatische Erkrankungen und Osteoporose kommen.

Video Lokales Die Schürzenträgerin: Basenfasten - 03:22 Region. Eine genussvolle Ablenkung in Zeiten von Corona bietet die Schürzenträgerin alias Vanessa Schäfer. Tipps zum Basenfasten mit viel Obst und Gemüse. (www.schuerzentraegerin.de) Region. Eine genussvolle Ablenkung in Zeiten von Corona bietet die Schürzenträgerin alias Vanessa Schäfer. Tipps zum Basenfasten mit viel Obst und Gemüse. (www.schuerzentraegerin.de)

Mit Basenfasten kannst du deinen Säure-Basen-Haushalt recht schnell wieder ins Lot rücken: Du verzichtest für eine Weile auf säurebildende Lebensmittel, greifst stattdessen zu basischen und neutralen. Zu den basenbildenden Lebensmitteln gehören unter anderem fast alle Obst- und Gemüsesorten, einige Pilze, Kräuter, Nüsse und Sprossen. Worauf wir beim Basenfasten also verzichten müssen, sind Säurebildner – das sind vor allem Getreide(produkte) sowie tierisches Eiweiß. Tierische Lebensmittel werden im Körper ausnahmslos sauer verstoffwechselt. Uns steht also eine pflanzliche Woche bevor. Dass diese richtig lecker und sättigend sein kann, wirst du schon bei diesem Rezept merken. Der Spinat-Feldsalat mit geschmortem Wurzelgemüse ist nicht einfach nur ein Salat, sondern ein Energieprotz, der neben jeder Menge Vitaminen und Mineralstoffen auch gesunde Fette enthält. Nimm dir gerne eine große Portion: Denn beim Basenfasten darfst du dich so richtig satt essen! Wenn du langfristig eine Säure-Basen-Balance anstrebst, ist eine ausgewogene pflanzenbasierte Ernährung das Geheimrezept.

Info: Mehr Rezepte gibt es unter www.schuerzentraegerin.de Ein Video gibt es unter: www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.03.2020