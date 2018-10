Ein Weg des Gedenkens

Die Reichspogromnacht von 1938 liegt am Freitag, 9. November, genau 80 Jahre zurück. Aus diesem Anlass haben sich Vertreter der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK), des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Stadt Schwetzingen, des Hebel-Gymnasiums sowie interessierte Bürger zusammengeschlossen, um eine besondere Gedenkfeier vorzubereiten.

Um 18 Uhr am Abend beginnt an der ehemaligen Synagoge in der Invalidengasse 6 ein Gedenkweg zu verschiedenen Orten, an denen das jüdische Leben in unserer Stadt zu Hause war – bis es durch Boykotts, die Pogromnacht und schließlich die Deportation in die Vernichtungslager brutal abgebrochen wurde.

Der Weg führt von der Invalidengasse über die Heidelberger Straße und den Schlossplatz zu den Mahnmalen in der Zeyherstraße, wo der Weg mit einer kleinen Gedenkfeier endet. An den Stationen wird an die Bewohner und die jüdische Geschichte in Schwetzingen erinnert. Bürger sind eingeladen, den Weg mit zu beschreiten und an der Gedenkfeier teilzunehmen. zg

