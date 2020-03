Ein weiteres Testzentrum

Kreis.Nachdem das Drive-in-Testzentrum in Schwetzingen so gut funktioniert, will der Rhein-Neckar-Kreis noch diese Woche in Heidelberg ein zweites in Betrieb nehmen. Einwohner der 54 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Stadt Heidelberg können ab Ende dieser Woche auf telefonische Weisung des Gesundheitsamtes – und nur dann haben sie einen entsprechenden Code – in Heidelberg-Kirchheim am Messplatz einen Abstrich vornehmen lassen.

Es ist als Kombination von Drive in und Walk in geplant: Somit können die zu testenden Menschen sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß oder mit dem Rad anreisen. Dieses nicht öffentlich zugängliche Test-Center besteht aus fünf Containern samt mobiler Toilettenanlage. Es wird vorerst täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet sein. jüg

