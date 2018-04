Anzeige

„Die Authentizität des Ortes hat ein großes Faszinosum“, wie es der Wissenschaftler auf den Punkt bringt und sich im Gespräch mit der „Schwetzinger Zeitung“ über den Zuspruch sichtlich stolz zeigt: Ein historischer Rundgang samt Führung und Konzert mit der Camerata Villa Musica am 4. Mai sei schon vor Wochen „hoffnungslos ausgebucht“ gewesen - nun geht es für die neugierigen Geschichtsentdecker in die Schwetzinger Innenstadt, die musikgeschichtlich explorativ durchleuchtet werden soll.

Start am „Roten Haus“

Dabei wollen Thomsen-Fürst und Fabian bewusst nicht auf Kostüme, kurpfälzischen Dialekt „oder sonstigen Hokuspokus“ setzen, um die Aufmerksamkeit der Tourgänger zu gewinnen. Stattdessen sollen die historischen Bauten und die dazu Geschichten „auf unterhaltende Art und Weise“ selbst ihre Strahlkraft entfalten.

Dass neben dem englischen Musikgelehrten Charles Burney, der im späten 18. Jahrhundert nicht nur durch Schwetzingen flanierte, sondern über seine Erlebnisse auch herrliche Briefe schrieb, auch der junge Mozart zur Sprache kommt, versteht sich dabei fast von selbst – und auch, wenn Rüdiger Thomsen-Fürst die genaue Strecke der Tour noch nicht verraten will: Dass sie am ehemaligen Gasthof „Zum Roten Haus“ in der heutigen Dreikönigstraße vorbeiführen wird, in der Wolfgang Amadeus 1763 mit seinem Vater residierte, daraus macht der Wissenschaftler kein Geheimnis. Und so dürfen sich viele dutzend Erkundungslustige schon jetzt auf einen Nachmittag freuen, „der mit vielen Sinnen Dinge bereithält, die man sonst nur aus Büchern erfährt.“

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.04.2018