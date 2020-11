„Ein wunderbarer Kollege“

Die Nachricht, dass Leif Schmitt am Freitag verstorben ist, stimmt nicht nur Intendant Joerg Steve Mohr traurig, sondern viele Freunde und Besucher des Theaters am Puls (TaP). „Einige kamen nur wegen ihm“, sagt Mohr. Denn der Schauspieler war von Anfang an am Aufbau des TaP beteiligt und wirkte in vielen Produktionen mit. Er wurde nur 52 Jahre alt.

Leif Schmitt war 1988 nach Heidelberg gekommen und seitdem als freier Schauspieler in der Region aktiv gewesen. Die Liste seiner Rollen im TaP ist lang: Schmitt war der Bösewicht Shir Kahn im Dschungelbuch, der Sekretarius Wurm in „Kabale und Liebe“, der Albert in den „Leiden des jungen Werther“, Baron Lefuet in „Timm Thaler“ und den der Earl of Dorincort in „Der kleine Lord. Auch bei „Romeo und Julia“, „Hamlet“ „Momo“, „Woyzeck“, Amadeus, „Schnüffler, Sex und schöne Frauen“, „Peter Pan“, „Pünktchen und Anton“ oder „Ronja Räubertochter“ , stand er auf der TaP-Bühne.

Er trug im Karl-Wörn-Haus Schwetzinger Biergeschichten vor, ließ Mozarts Wunderkindreise Revue passieren oder rezitierte bei vielen Anlässen in Schwetzingen Schiller, Ringelnatz, Poe, Busch und sogar Astrid Lindgren. Unvergessen sind seine Literatur-Reihen „Leif liest live“ und „Lull und Lall“. Mehrfach las er im Kundenforum unserer Zeitung und sogar im Treppenhaus.

Idealist und Künstler

„Viele Erinnerungen drängen sich in meinem Kopf und wollen gesehen, gehört werden. Ich wühle in alten Bildern. Und egal auf welches Bild ich schaue, ich sehe immer einen wunderbaren Kollegen“, schreibt Joerg Steve Mohr in einem sehr persönlichen Nachruf. Schmitt sei ein intelligenter, sensibler Mensch gewesen – ein Kollege, auf den man sich verlassen konnte. Er sei von der ersten Stunde mit dabei gewesen. „Du hast mit uns gespielt, als es noch nicht wirklich um Geld ging. Du warst ein Idealist und ein Künstler. Du warst eine Stütze des TaP“, so drückt der Intendant seine Trauer aus. ali/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.11.2020