Ein Zauberreich von tänzerischer Strahlkraft

Es herrscht Ausnahmestimmung im Schwetzinger Rokokotheater. Denn auch, wenn das kurfürstliche Haus in seiner Jahrhunderte alten Geschichte schon so manches Tanzbein auf seinen Planken präsentiert hat: So opulent und schön wie in diesen Stunden geht selten je ein Bühnenspiel über das Parkett. Zu verantworten hat dieses inszenierte Glück Susanne Menningen, die mit ihrer Fassung von „Hänsel und

...