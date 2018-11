Ein Zeichen gegen Gewalt

„Mit der Farbe Orange sagen wir gemeinsam ,Nein’ zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen“, sagt die Präsidentin des Zonta-Clubs, Carola Czyzewski, und setzt damit ein sichtbares Zeichen für Schwetzingen wie viele andere Städte weltweit. „Orange your City – Mache deine Stadt orange“ ist eine Aktion von „UN Women“. Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzung der Welt.

Die Kampagne „16 Days of Activism Against Gender-Based Violence “ wurde 1991 ins Leben gerufen. Sie beginnt immer am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, und endet am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. 2016 startete die Aktion „Färbe die Welt orange: Hilf uns, Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu beenden“.

Während dieser 16 Tage finden weltweit unterschiedliche Veranstaltungen statt. Gebäude und Wahrzeichen werden rund um die Erde in Orange getaucht – diesmal auch das Palais Hirsch in Schwetzingen.

Internationale Projekte

Zonta International ist eine weltweit agierende Service-Organisation berufstätiger Frauen, die benachteiligte Frauen unterstützt, begabte Frauen fördert und für die Rechte von Frauen in aller Welt eintritt. Seit 2012 gibt es die Aktion „Zonta says no“, mit der die Clubs auf das Problem der Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen und Serviceprojekte zur Unterstützung von Frauen auf internationaler und lokaler Ebene durchführen.

So arbeitet der Zonta-Club Schwetzingen seit vielen Jahren mit dem Generationenbüro, der Polizei und dem „runden Tisch gegen häusliche Gewalt“ zusammen und unterstützt die Frauenhäuser in der Region.

Zonta International finanziert ein Projekt von Unicef, das zum Ziel hat, Kinderehen zu beenden, durch die Verbesserung des Zugangs zu Bildung für Mädchen und durch Förderung von Rechten von Mädchen durch Gesetze und Richtlinien.

Info: Infos zu den Projekten unter www.zonta-schwetzingen.de.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018