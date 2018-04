Anzeige

Parkplätze gibt es eigentlich in der Innenstadt nie genug – vor allem für die Anwohner. Das ist auch in Schwetzingen so, wo ständig am Konzept gefeilt wird. Die Krux ist, dass es gar nicht genug Platz gibt, um Parkraum einzurichten. „Die Grundstücke haben in der Regel keine Stellplätze, das war nie vorgesehen“, verwies Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in der Gemeinderatssitzung auf die baulichen Verhältnisse. Diesmal ging es um Neuregelungen beim Bewohnerparken im nördlichen Innenstadtbereich und eine neue Einbahnstraßenregelung.

Diese wird in der Heckerstraße eingeführt, so dass künftig nur noch von der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Mannheimer Straße gefahren werden kann. Dies sei ein Wunsch der dortigen Bewohner gewesen, erklärt der OB. Dass jetzt Hecker- und Werderstraße in die gleiche Richtung laufen würden, sei „nicht so praktisch“, wie es Sabine Rebmann (SPD) ausdrückte. Aber wegen der Ampel an der Ecke Werder-/Mühlenstraße könne die Einbahnstraße nicht gedreht werden. Generell freute sie sich, dass die Meinungen der Anwohner in die Planungen eingeflossen seien: „Das ist echte Bürgerbeteiligung.“ Auch wenn nur 34 Prozent an der Befragung teilgenommen hätten.

Was die Einrichtung der Bewohnerparkzonen angeht, so sind diese Regelungen offensichtlich nicht in Stein gemeißelt: „Wir können keine Wunder vollbringen, wir werden es weiter im Auge haben“, verdeutlichte Dr. Pöltl, was auch die Fraktionen so sehen. Die Neureglungen müssten auch kontrolliert werden, forderte Dr. Jürgen Grimm (SFW). Und dann müsse man gegebenenfalls auch zu Änderungen und Nachkorrekturen bereit sein. So sah es auch Michael Franz (CDU): „Wir machen ja kein Gesetz, sondern haben das Ziel, Verbesserungen zu erreichen.“ Martina Blattner (Bündnis 90/Die Grünen) glaubt auch nicht an eine langfristige Lösung, sondern erwartet Verdrängungseffekte. Generell brauche Schwetzingen ein Parkraumkonzept, das Besucher in öffentliche Parkräume leite, und ein ÖPNV-Konzept.