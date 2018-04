Einbahnregelung spaltet Besuchermeinungen

Anzeige

„Bietet die heutige Gemeinderatssitzung außer Vergabeentscheidungen zu bereits beschlossenen Vorhaben auch nur eine echte Beschlussvorlage, nämlich die zur Änderung der Verkehrsführung in der Heckerstraße sowie dem dortigen Bewohnerparken, so war es doch genau dieses Thema, dass die Meinungen der Besucher spaltete und zu den heftigsten Diskussionen führte“, so die Schwetzinger Freien Wähler (SFW) in einer Pressemitteilung zu ihrem Bürgertreff am Montag.

Nachdem die Vorsitzende Elfriede Fackel-Kretz-Keller das voll besetzte Forum in der Begegnungsstätte der AWO eröffnet hatte, kam es auf Wunsch eines Anwohners der Werderstraße sogleich zur Behandlung des strittigen Themas, so die Pressemitteilung weiter. Stadtrat Oliver Völker habe knapp den Ursprung der Planungen erläutert, die auch auf den Forderungen der Aktiven Bürger zur Parkraumbewirtschaftung beruhe. Dies hätte zum damaligen Zeitpunkt zur Folge gehabt, dass die SFW-Stadträte Oliver Völker und Dr. Jürgen Grimm mit dem Leiter des Ordnungsamtes Pascal Seidel Kontakt aufnahmen, um das Problem zu erörtern. In diesem Gespräch sei die Grundidee geboren worden, eine Bürgerbefragung zu starten, die letztlich auch mit Überraschungen endete.

Mehrheit für Bewirtschaftung

Entgegen den Behauptungen der Aktiven Bürger hätten sich insbesondere die Bewohner der Gartenstraße mit nahezu 70 Prozent für eine Parkraumbewirtschaftung ausgesprochen. Auch in den anderen in der Beschlussvorlage zur Abstimmung stehenden Straßen stimmten die Bewohner allesamt mehrheitlich für eine geregelte Parkraumbewirtschaftung, weshalb es nun letztendlich zur vorliegenden Verwaltungsvorlage gekommen ist, so die Pressemitteilung. Insbesondere die Einbahnregelung der Hecker- und Werderstraße habe die Meinungen der Besucher des Bürgertreffs gespalten.