Einbahnstraße eingerichtet

Die Bauarbeiten für den Abriss und den Neubau an den Gebäuden der Walther-Rathenau-Straße 2a bis 12 haben begonnen. Die Straße ist dort halbseitig für den Verkehr gesperrt. Der Bereich zwischen Rondell und Friedrich-Ebert-Straße ist während der Bauzeit Einbahnstraße und kann nur aus Fahrtrichtung Rondell in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befahren werden. Der Verkehr – auch der Radverkehr – aus der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Norden wird über die verlängerte Friedrich-Ebert-Straße und Friedrichsfelder Straße umgeleitet. Die Sperrung besteht voraussichtlich bis Mitte 2020, heißt es seitens der Stadt. zg/Bild: Lenhardt

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018