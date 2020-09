Einblick in die Klimawissenschaft

In Kooperation mit dem evangelischen Diakonieverein und der Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd sowie der Stabsstelle Klimaschutz bietet die Volkshochschule Einblicke in die Klimawissenschaft an zwei Montagen ab 5. Oktober, jeweils 19 bis 20.30 Uhr, an.

Die Folgerungen über den Klimawandel beruhen auf Messdaten und elementaren physikalischen Gesetzen. Heute liefern zusätzlich Klimamodelle Erkenntnisse, weil man mit ihrer Hilfe Aspekte des Klimawandels näher untersuchen kann. In diesem Seminar werden die Klimawissenschaft und ihre Methoden vorgestellt. Anmeldungen sind bis 2. Oktober notwendig unter 06202/2 09 50. vhs

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.09.2020