Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 18 und 1.20 Uhr in den Fabrikationsraum und das angrenzende Bürogebäude einer Bäckerei in der Rheintalstraße ein. Nach den bisherigen Ermittlungen stieg der Täter über den Zaun auf der Gebäuderückseite und hebelte eine Türe auf.

Im Gebäude wurde die Türe zum Büro aufgebrochen und darin Schränke und Schubladen durchsucht. Aus dem Büro wurde ein tragbarer Tresor mit einigen hundert Euro gestohlen. Darüber hinaus wurden ein Laptop und eine Spiegelreflexkamera entwendet. Ein Angestellter hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. Das Gebäude war umstellt und durch eine Streife der Diensthundeführerstaffel durchsucht worden. Der Einbrecher hatte den Tatort wieder durch den Hintereingang verlassen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/28 80 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden. pol