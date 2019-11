Einbrecher werden gestört

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sind am Freitag gegen 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bruchhäuser Straße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über den Garten und danach durch die Terrassentür in das Erdgeschoss des Hauses.

Durch die Geräusche im Erdgeschoss wurde der Hauseigentümer, der im Obergeschoss geschlafen hatte, wach. Der Mann rief ins Erdgeschoss und ging hinunter. Dort nahm er in der Küche starken Nikotingeruch wahr und bemerkte die offene Terrassentür. Der Hauseigentümer verständigte daraufhin die Polizei. Offenbar wurde nichts aus dem Haus entwendet, da der oder die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden. Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahmen die Ermittlungen. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 0621/174 44 44 melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.11.2019