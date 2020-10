Einbrechern das Handwerk legen

Region.Mit der Zeitumstellung am Sonntag, 25. Oktober, beginnt die dunkle Jahreszeit und damit nehmen erfahrungsgemäß Einbrüche in Wohnhäuser und Wohnungen, Geschäfte, Gaststätten und Firmen zu. Das Polizeipräsidium unternimmt bereits seit vielen Jahren große Anstrengungen in Sachen Aufklärung und Prävention. Bündelung der Ermittlungen, hoher Ermittlungsdruck auf die Einbrechergruppen sowie eine Erhöhung der Kontrollen führten in den zurückliegenden Jahren zu starken Rückgängen im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls und werden fortgesetzt.

Dass die getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen, wird durch die

Kriminalstatistik belegt. So wurden im Jahr 2019 im Bereich des Polizeipräsidiums insgesamt 746 Wohnungseinbrüche registriert, was einem Rückgang von 92 Einbrüchen zum Vorjahr entspricht. Die Aufklärungsquote liegt derzeit bei über 30 Prozent, damit wird jeder dritte Einbruch aufgeklärt.

Am Mittwoch, 28. Oktober, wird von 9 bis 13 Uhr im Schwetzinger Revierbereich die Präventionsstreife Einbruchschutz unterwegs sein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.10.2020