Einen geringen Bargeldbetrag erbeutete ein bislang Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einem Einbruch in die Bäckerei Utz in der Carl-Theodor-Straße.

Eine Angestellte hatte den Einbruch am frühen Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr festgestellt und die Polizei verständigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Unbekannte zunächst durch Aufhebeln einer Schiebetür in die Bäckerei zu gelangen. Da dies allerdings scheiterte, brach er im Anschluss einen Seiteneingang auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Nachdem er aus einem Geldbeutel im Verkaufsraum Bargeld mitgehen ließ, suchte er die Kellerräume auf und machte sich dort an einem Spind zu schaffen.

Entwendet wurde aus diesem nichts. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang nicht fest. Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich unter der Nummer 06202/28 80. pol