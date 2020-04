Eine besondere Fastenzeit

Die Fastenzeit 2020 geht zu Ende – was für eine Fastenzeit! Sieben Wochen ohne . . . sieben Wochen mit . . . sieben Wochen anders leben: eine Einladung, 40 Tage von Aschermittwoch bis Ostern alte Gewohnheiten zu überdenken, auf Liebgewordenes oder auch schlechte Angewohnheiten zu verzichten, dafür aber neue, ungewohnte Wege einzuschlagen und damit dem Wesentlichen im Leben auf die Spur zu kommen. Denn: „Verzicht und Veränderung bieten neue Perspektiven und machen sensibel und empfindsam“, heißt es in einem Fasten-Wegweiser. Das alles war freiwillig, ob es sich um Essgewohnheiten, Mobilität, Freizeitverhalten oder soziales Miteinander handelte – jeder konnte sich freiwillig entscheiden, in welchem Bereich er für sich etwas verändern wollte. Dabei fehlte es nicht an guten Ratschlägen in vielfältigen Medien.

Wie ganz anders hat sich allerdings diese Zeit seit Mitte Februar, seit den unbeschwerten Faschingstagen entwickelt! Eine globale Krise hat uns fest im Griff, bestimmt und verändert unseren Alltag so radikal, wie wir es uns nie hätten vorstellen können. Von Freiwilligkeit keine Rede mehr, keine Ratschläge mehr, sondern handfeste Anweisungen und Bestimmungen sind für alle gleichermaßen verbindlich, weil es um unser aller Gesundheit geht: Sozialfasten, Bewegungsfasten, Besuchsfasten, für die einen Arbeitsfasten, für die anderen totales Freizeitfasten – Verzicht auf finanzielle Sicherheit, Schulerfolge, kulturelle Erlebnisse, Familienfeste. Jeder ist betroffen, und das sicher weit über die traditionelle Fastenzeit hinaus. Wie soll man da angemessen Ostern feiern, das Fest des neuen Lebens, das Wunder des Neuanfangs, nachdem alles verloren schien?

Auch Ostern 2020 wird wohl ganz anders werden: stiller, einsamer, ohne festliche Gottesdienste, ohne fröhliches Beisammensein in den Familien und Aufenthalte in der Natur. „Neue Perspektiven“ sollten sich in den zurückliegenden sieben Wochen ergeben, für mich die große, so nicht vorhersehbare, aber jetzt umso realistischere Möglichkeit, dem „Wesentlichen auf die Spur zu kommen“: Was ist wirklich „systemrelevant“, wer stützt unser System Alltag, unser System Gesundheit, Versorgung, Zusammenhalt, Kultur, Bildung, öffentliches Leben, unsere Demokratie? Das sehen wir in diesen Tagen mehr als deutlich und es ist bei aller Unsicherheit und Existenzangst ein ganz großer Gewinn, schon so viele „Spuren“ neuen Denkens, neuen Verhaltens und neuer Gemeinsamkeit zu entdecken: in den vielen so kreativen Initiativen zur Unterstützung Hilfsbedürftiger, Aktionen zur gegenseitigen Stärkung, in der so nie für möglich gehaltenen Flexibilität im Schulbetrieb, auf dem Arbeitsmarkt, in der Politik, bei den Finanzmärkten, im Kulturbetrieb, bei den Kirchen, dem Einzelhandel – trotz aller Einschränkungen bewundernswert und großartig der Einsatz aller Pflegenden und im Gesundheitsbereich Tätigen.

Für mich sind das viele Gründe, auch in der Krise „frohe Ostern“ zu wünschen, dankbar zu sein für alle neuen Einsichten und Möglichkeiten und zu hoffen, dass ein neues Denken einsetzt, neue Wertigkeiten gefunden werden – im globalen Miteinander und im Umgang mit der Natur. Gründe genug, das Fest des Lebens zu feiern trotz aller gegenteiliger Erfahrungen von Ohnmacht und Zukunftsangst.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020