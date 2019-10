Eine echte Speyerer Party

Speyer.Das traditionsreiche Restaurant „Alter Hammer“ feierte Jubiläum und ganz Speyer war auf den Beinen und sich einig: Ein schöneres echt Speyerer Fest gab’s schon seit Jahrzehnten nicht. Die sonst als Parkplatz genutzte Fläche neben dem ältesten Biergarten der Stadt wurde zum Festplatz mit Bühne, Ausschankwagen und einer Bestuhlung für 320 Gäste. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm und an beiden Tagen kostenlos ausgeschenkte Getränke sorgten in Verbindung mit spätsommerlichen Temperaturen für Jubiläumsstimmung. Auch Bratwurst oder Blutwurstgröstl und am Sonntag 500 Paar Weißwürste waren bald restlos vergriffen.

Unterstützung in finanzieller und praktischer Hilfe erfuhren die Gastgeber von mehreren Seiten. Dazu zählten die Eichbaum-Brauerei und die Metzgerei Köhler aus Altlußheim und viele Freunde und Bekannte, die einfach mitgeholfen haben. Zur Einstellung von Franz Hammer passt auch, dass er die Besucher anlässlich des Jubiläums nicht um einen Obolus für den Alten Hammer, sondern um eine Spende für das Kinder- und Jugendtheater sowie den Schiffbauer-, Schiffer- und Fischerverein bat. Der Aufruf fand ein tolles Echo. Gespendet wurden 4986 Euro. Von Hammer auf die glatte Summe von 5000 Euro aufgerundet, kommt das je zur Hälfte beiden zu Gute.

Zur Eröffnung lobte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler den Alten Hammer als „Institution, die nicht nur wegen ihrer fantastischen Lage weit über Speyers Grenzen hinaus einen guten Ruf genießt. Hier ist ein Team am Werk, bei dessen Engagement man sich keine Sorgen um den Fortbestand machen muss“, betonte die Stadtchefin. Das Lob Seilers zielte vor allem in Richtung Franz Hammer, der sich zum Wohle der Stadt in vielen Vereinen und Organisationen ehrenamtlich engagiert. Hammer wiederum dankte den Sponsoren für ihre Unterstützung und appellierte an hunderte Besucher, genauso großzügig zu spenden, wie am Wagen ausgeschenkt werde.

Musikalisch eröffnete DJ Josh (Jürgen Schwartz) den Samstagnachmittag mit nostalgischen Erinnerungen – von Marlene Dietrich, über Hans Albers und Hildegard Knef bis Peter Alexander.

Der Abend gehörte den „Hammerhering All Stars“, die typisch Pfälzer Trinklieder verrockten und mit ihrem stimmgewaltigen Sängerin Sarah so richtig für Stimmung sorgten. Das Publikum von 18 bis 80 schunkelte und tanzte.

Am Sonntag ließ die durch Sängerin Judith Hendos verstärkte „Winestreet Dixie Company“ unter Leitung von Erich Weber mit Blues, New Orleans- und Dixieland Jazz nichts anbrennen. Am Nachmittag sorgte die Stadtjugendkapelle unter Leitung von Tobias Schmitt mit einem Mix aus Pop, Rock und Swing für einen letzten Höhepunkt. mey

