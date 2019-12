Eine Führung als Dankeschön

Zum Jahresende darf die „Kurpfälzer Bühne Schwetzingen“ erneut auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, denn die turbulente Komödie „Die Frauenflüsterer“ bescherte der Gruppe sieben restlos ausverkaufte Vorstellungen.

Seit ihrer Gründung gehört es zu deren Maxime, mit den Einnahmen neben der Kirchengemeinde auch diverse soziale Einrichtungen in der Region zu unterstützen. In diesem Jahr wurde auch ein besonderes kulturelles Projekt aus der Vorsaison gefördert: die Rettung der „Mannheimer Filmschätze“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schon bei der Spendenübergabe hatte der stellvertretende Direktor des Marchivums, Dr. Harald Stockert, die Mundartakteure als Dankeschön zu einer Führung eingeladen. Jetzt war die Gruppe im einstmals größten Hochbunker Mannheims in der Neckarstadt West, in dem sich seit 1.März 2018 das Stadtarchiv befindet. Hier sahen die Laienschauspieler sogar historisches Filmmaterial, das auch beispielsweise in Schwetzingen und Umgebung aufgenommen wurde. zg

