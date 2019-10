Eine glücklich machende Oase

Der Auftritt dieses Trios in der Wollfabrik war, auch wenn die Musiker jeder kennt, eine Premiere. „One Voice Down“, bestehend aus Deborah Lee, Stephan Ullmann und Markus Zimmermann – so viel vorab – begeisterte mit seinem Spiel das Publikum restlos. Das, so der einhellige Tenor in der Wollfabrik, ist Hörgenuss vom Feinsten. Für Claudia Hugo geht technisch wie atmosphärisch kaum noch mehr.

...