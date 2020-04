Eine grüne Oase auf drei Quadratmetern

Die Vorstellung ist grundsätzlich klar. Eine grüne Oase soll es werden, mit einer Liege für das Sonnenbad, einem kleinen Tisch für das Sonntagsfrühstück und zwei bequemen Sesseln oder Stühlen, um an warmen Abenden mit einem Glas Wein in der Hand zwischen duftendem Thymian und Rosmarinsträuchern zu sitzen. Eine traumhafte Vorstellung, gerade in Zeiten von Corona, in denen frische Luft und der Gang in die Natur für viele keine Selbstverständlichkeit sind.

Dann schlägt die Realität erbarmungslos zu: Der 3,5 Quadratmeter große Balkon erinnert derzeit eher an eine Steinwüste als an die erträumte Wohlfühlzone. Nichts gedeiht, nicht einmal Unkraut wächst zwischen den graubeigen Steinplatten. Höchste Zeit, um dieses triste Bild in ein farbenfrohes zu verwandeln. Entscheidend für die Balkongestaltung ist zunächst die Lage: Süd-, Ost-, West- oder gar Nordbalkon können ganz unterschiedlich genutzt und bepflanzt werden. Ein Westbalkon etwa verspricht die perfekte Ausgangslage für einen wunderschönen Sonnenuntergang – vom Mittag an scheint die Sonne bis in die Abendstunden hinein. Der Favorit unter den Balkonen ist jedoch jener, der in den warmen Süden zeigt. Auf ihn scheint die Sonne vom Vormittag bis zum Nachmittag – die optimale Bedingung für einen Großteil aller Pflanzen.

Wer einen Ostbalkon als Außenzimmer nutzt, sollte Frühaufsteher sein. Ist dies der Fall, ist die Ausrichtung perfekt, um den ersten Kaffee oder eventuell gleich das gesamte Frühstück unter dem morgendlichen Sonnenhimmel genießen zu können. Am unbeliebtesten ist wohl der Nordbalkon. Blickt man von ihm in die Ferne, sieht man nicht allzu viel, zumindest nicht die Sonne, deren Strahlen das Außenzimmer nie berühren. Das Positive: Es gibt keine störenden Reflexionen auf Tablet, Handy oder Laptop, so dass der Balkon ohne Sonne optimal als Arbeitszimmer genutzt werden kann. Wie sieht es mit der Bepflanzung aus? Spaziert man durch Schwetzingen und die Region und hebt den Blick gen Himmel, blickt einem oft eine pink-rosafarbene Blumenpracht entgegen. Meist handelt es sich um Geranien oder Petunien, die zu den beliebtesten Balkonpflanzen gehören. Wer sich von der Masse abheben will, findet beim Blumenhändler um die Ecke oder in einem Gartencenter eine großartige Auswahl.

Problematisch ist bei beiden Blumen jedoch, dass sie nur ein- bis zweimal im Jahr blühen. Wer es also nicht einfarbig, sondern durchgängig bunt mag, sollte die Blütezeiten der Pflanzen aufeinander abstimmen. Einsteigern ist der Hibiskus zu empfehlen. Er blüht von Juni bis August meist über mehrere Wochen und erfüllt den Balkon so lange mit Leben. Vielleicht nicht jedem geläufig, aber ebenso eine Blütenpracht, ist die Zierjohannisbeere. Die Blütendolden der oft auch als Blutjohannisbeere bezeichneten Pflanze sieht von weitem aus wie die roten Rispen der Johannisbeere.

Die richtigen Kräuter finden

Grundsätzlich gilt: Bis auf die Magnolie und die Obstbäume kann jeder Balkon- oder Terrassenbesitzer alles im Topf halten. Darüber hinaus lassen sich auch Beetstauden auf kleinstem Raum im Kübel oder im gekauften oder selbstgebauten Hochbeet halten, wie etwa Flammenblumen. Dabei ist richtig, dass alles, was aktuell im Außenbereich von Gartencentern zu finden ist, schnurstracks auf den Balkon wandern könnte. Wer nicht so viel Wert auf eine bunte Farbenpracht legt und stattdessen auf die hauseigenen Kräuter setzt, sollte darauf achten, dass diese nicht zu viel Regenwasser abbekommen. Speziell für Westbalkone eignen sich zudem Duftpflanzen wie Ziertabak, die Nachtviole, die Wunderblume, Engelstrompeten oder Nachtkerzen. Wer darüber hinaus Zutaten für das Abendessen selbst züchten möchte, sollte sich nach Salbei, Minze, Petersilie oder Zitronenmelisse umschauen. Auch bei größerem Bedarf gibt es Alternativen. Tomatenstauden oder Gurkenpflanzen gibt es in zierlichen Balkonvarianten. Trotz geringem Platz versprechen sie eine reiche Ernte. Der einzige Nachteil eines Balkons, der gen Westen zeigt: Es kann besonders windig werden, Balkonkästen sollten daher mit einer Klammer am Geländer gesichert sowie schwere Blumenkübel anstatt kleiner Tontöpfe aufgestellt werden. Auch die Möblierung sollte dementsprechend schwer sein.

Zucchini – wohin das Auge reicht

Der Traum von der grünen Oase hat jedoch seinen Preis. Umso weiter die Pflanze vorgezogen wurde, desto teurer ist sie – bestes Beispiel ist wohl ein hochgewachsener Olivenbaum, der 500 Euro oder mehr kosten kann. Eine sinnvollere und auch nachhaltigere Alternative: Bei Familie und im Freundeskreis nach Gartenbesitzern und Pflanzenliebhabern fragen und um Ableger der Lieblingspflanzen bitten.

Viele Sorten lassen sich teilen oder mit Geduld vermehren. Der Vorteil: Man kann sicher sein, dass die Pflanzen gedeihen. In unserem Fall ist Kollege Alexander Lin Experte für Vorgezogenes. Die Zucchini, die er in diesem Jahr bereits gezüchtet hat, passen nicht einmal mehr in seinen Garten, so dass eine von ihnen Platz auf meiner Terrasse finden wird. Das ist aktive Corona-Hilfe!

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020