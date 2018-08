Eine heiße Rocknacht in gediegener Atmosphäre

Unterbringung

Der Pakt für Integration wird fortgeführt

Rund 530 Flüchtlinge sind derzeit in Hockenheim untergebracht: knapp 300 in der Erst- und 230 in der Anschlussunterbringung. Für die vorläufige Unterbringung ist der Rhein-Neckar-Kreis zuständig. Dies erfolgt in ...