Alois Bauer, das ist kein so klangvoller Name wie der seiner Landsleute Haydn, Schubert oder Mozart – gewiss. Und dennoch hat der Tiroler Chorregent und Kirchenmusiker mit der ‚Pastoralmesse in C‘ ein herausragendes Werk der „Musica sacra“ geschaffen, das im 19. Jahrhundert zu den am häufigsten ausgewählten Weihnachtsmessen im österreichisch-böhmischen Raum gehörte.

So wird der katholische Kirchenchor St. Pankratius diese Komposition in den kommenden Monaten einstudieren, um sie im Hochamt am Geburtsfest des Herrn zusammen mit Mitgliedern des philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg sowie einem ausgesuchten Solistenquartett aufzuführen.

In der Musik von Alois Bauer (1794-1872) spürt man eine tiefe Heimatverbundenheit. Kurz vor dem Weihnachtsfest im Jahre 2010 ist in der Nordwestzeitung ein Beitrag erschienen, in dem es heißt: „Die Messe spiegelt die Herkunft des Komponisten wider. Eingängige, liebliche Wiegenliedsätze, etwa im ‚Kyrie‘, wechseln sich ab mit frohen, lebhaften Abschnitten wie im ‚Gloria‘ und ‚Credo‘. Das Werk vermittelt also einerseits volkstümliche, geheimnisvolle Weihnachtsstimmung, wie man sie sich gern in einer tief verschneiten Alpenlandschaft vorstellt, andererseits aber auch feierliche Festtagsatmosphäre.“