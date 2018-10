Eine kleine Freude für arme Kinder

Das „Christliche Centrum Schwetzingen“ (CCS) begleitet die jährliche Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Diese Aktion wird bundesweit über den Verein „Geschenke der Hoffnung“ mit Sitz in Berlin bereits seit 20 Jahren durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Weihnachten im Schuhkarton“ dient dem Zweck, dass die Ärmsten der armen Kinder Osteuropas und neuerdings in den Flüchtlingslagern außerhalb Deutschlands an Weihnachten ein kleines Geschenk erhalten. Diese sollen für Mädchen und Jungen passend für das jeweiligen Alter von zwei bis vier, fünf bis neun und zehn bis 14 Jahre gepackt werden. Spielzeug, Schulmaterial, Hygieneartikel und Süßigkeiten könnten in die individuell dekorierten Schuhkartons wandern.

Mitglieder der CCS werden aktiv für „Weihnachten im Schuhkarton“ werben und bitten, die Aktion zu unterstützen – entweder in Form einer Spende oder mit Geschenkkartons, die jeweils an der Sammelstelle in der Carl-Benz-Straße 15 abgegeben werden können.

Die Abgabe erfolgt von Dienstag, 13. November, bis Donnerstag, 15. November, jeweils von 16 bis 19 Uhr. Die Schwetzinger Balletschule Benkeser wird ebenfalls gepackte Schuhkartons in Empfang nehmen. Weitere Auskünfte erteilt Familie Bühler, Telefon 06205/3 12 29. zg

Info: weihnachten-im- schuhkarton.org

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018