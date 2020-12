„Eine Kleinigkeit“ gibt’s vorm Fenster

Wenn der Nikolaus nicht in die Wohnungen der Familien kommen kann, dann kommt er eben vor die Häuser: In Schwetzingen und Oftersheim war die Nikolausgruppe des TV 1864 (der neue Heimatverein der Gruppe) am gestrigen Sonntag gut unterwegs, um Kindern an den Fenstern und auf den Balkonen eine kleine Freude zu bereiten.

Und natürlich durften dabei auch Überraschungen nicht fehlen – und zu einer solchen gehörte Musiker Martin Orth („K’lydoscope“). Dieser hätte eigentlich bei einer geplanten städtischen Aktion am Freitag auftreten sollen – Open Air, als kleiner musikalischer Gruß in der Adventszeit. Hier war auch die Livepremiere seines selbst komponierten Weihnachtsliedes „Eine Kleinigkeit“ vorgesehen (wir berichteten). Aufgrund der Corona-Regelungen konnte die Musikaktion nicht wie geplant über die Bühne gehen. Da kam die Nikolausgruppe auf die Idee, bei Martin Orth anzurufen und ihn als Begleiter für die Straßenaktion in Schwetzingen anzufragen. Orth, selbst Vater von zwei kleinen Kindern, sagte sofort zu. Mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht zog er dann von Haus zu Haus und spielte auf der Gitarre Adventslieder – und natürlich seine „Kleinigkeit“. Damit erfreute er nicht nur die Herzen der kleinen Zuhörer, sondern auch die der großen. kaba

