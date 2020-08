Eine Menge Raum für Raritäten

Von Katja Bauroth

Die Tische bei der Pressekonferenz in Lachers Schlossrestaurant stehen im Abstand neben- und hintereinander aufgereiht. Es wirkt fast ein bisschen wie in der Schule. Vorne, vor den großen Werbebannern, stehen die Verantwortlichen, die die 16. ASC-Classic-Gala Schwetzingen zusammen mit der 5. Eco-Mobil-Gala am ersten September-Wochenende möglich machen. Sie beweisen gemeinsam mit der Stadt samt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und den Staatlichen Schlössern und Gärten mit Verwalterin Sandra Moritz Mut und setzen ein Zeichen.

Das wiederum trifft auch auf das Motto der Eco-Mobil-Gala zu: „Ecomobilität - Zukunft trifft Classic“. Denn die Ausstellung moderner und visionärer Antriebsmöglichkeiten ist erstmals mit im Schlossgarten Schwetzingen anzutreffen - Corona-bedingt, denn hier können die Besucherzahlen gesteuert und die Wege reguliert sowie kontrolliert werden. Daher betont Schlossverwalterin Sandra Moritz auch noch einmal: „Sichern Sie sich Ihre Karten im Vorverkauf.“ Dieser laufe gut, bestätigt Organisator Johannes Hübner, doch sollte es noch Tageskassen geben, bestünde immer die Möglichkeit, dass Besucher mit Wartezeiten am Einlass rechnen müssten.

Zwischen Dreirad und E-Type

Zurück zu „Zukunft trifft Classic“: Im Nordbereich des Schlossgartens, macht Wolfgang Gauf vom Orga-Stab aufmerksam, können die Gäste ein elektrisches Dreirad am Stand des Museums Autovision bestaunen, das bereits 1881 (also vor der legendären Bertha-Benz-Fahrt) in London gebaut wurde. 34 Jahre später wurde das Detroit-Electric-Automobil konstruiert, 56 später der ebenfalls ausgestellte Jaguar E-Type, den es heute mit Elektromotor gibt. Das Schwetzinger Unternehmen Greendrive-GmbH stellt umweltfreundliche Elektroscooter und -roller vor, Tari-Bikes bringt E-Bikes mit. Das Team von „Blue Oak“ erklärt sein Konzept der unabhängigen Beratungen rund um das Thema nachhaltige Mobilität und vielfältige Infrastrukturlösungen. Hier geht es auch um Solaranlagen auf kleinstem Raum und Lademöglichkeiten.

Der Jerrari kommt!

Das weitläufige Terrain des Schlossgartens mit bis zu 17 Meter breiten Wegen wird im Einbahnstraßenverkehr nach dem Motto „alle Augen nach rechts“ tolle Einblicke gewähren, da ist sich Organisator Johannes Hübner sicher. Zumal die Veranstalter wieder echte Raritäten nach Schwetzingen mitbringen. Kurator Hans Hedtke erzählt zum Beispiel vom Jerrari. Nein, das ist kein Druckfehler: Bill Harrah, ein US-Amerikaner aus Reno, Nevada, gründete das erste große Automuseum in den USA. Er liebte Ferraris. Nur für die Wüste sind die Sportwagen nicht geeignet. Also kaufte er einen Jeep-Geländewagen und ließ aus Ersatzteilen den Bug seines Lieblingsferrari 365 GTB anbauen - das Ergebnis, der Jerrari, wird im Schlosspark stehen.

Beim Thema Sportwagen sei auch Pininfarina - übersetzt: der Kleine - genannt: Karosserien aus 90 Jahren werden am Hirschbrunnen aufgereiht. Die Zeitreise durch die automobile Geschichte verspricht wieder viele Höhepunkte. Vor allem jedoch sind die Aussteller glücklich, dass diese hochkarätige Schau stattfinden kann - oder wie es Andreas Grimm, Leiter der Oldtimersparte der Württembergischen Versicherung und Partner der Veranstaltung, erfrischend auf den Punkt bringt: „Wir sind geil darauf, uns mal wieder präsentieren zu können.“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.08.2020