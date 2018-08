Anzeige

Der Vormittag des dritten Tages gehört noch der Stadt Köln, jeder kann auf eigene Faust die Metropole erkunden. Gegen Mittag geht’s dann nach Schloss Benrath in die zweite Sommerresidenz von Carl Theodor, in einer eigens anberaumten Führung. Sicherlich ist der Kurfürst schon auf der Fahrt ein Thema. Am frühen Abend ist die Gruppe dann zurück in der Kurpfalz. Eine gute Vorbereitung auf die Kulturreise ist sicherlich der Vortrag von Birgit Rechlin in der Volkshochschule am Dienstag, 25. September, um 19 Uhr, mit dem Titel „Gabriele Münter – mehr als der Blaue Reiter und Geliebte von Wassily Kandinsky“. Münter gehört zu den wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, die sich mit der Farbe beschäftigt haben. Jeder Schatten von ihr ist Farbe. Malen, zeichnen, nicht reden, das war ihr Leben. Sie bekam keine klassische, künstlerische Erziehung, alles fing mit der Fotografin Gabriele Münter an, die 1898 bis 1900 mit ihrer Schwester durch die USA reiste und ihre Verwandtschaft knipste. Sie probierte aus und sah genau hin. Sie beherrschte jeden Stil, erlebte Höhen und Tiefen und malte ihr Leben lang, bis sie 1962 in ihrem Murnauer Haus starb.

Der Vortrag möchte, anhand von ausgewählten Bildern, die ab September in der Sonderausstellung im Museum Ludwig in Köln zu sehen sind, mit dem veralteten Klischee von der „nur“ Malerin des Blauen Reiters und der Geliebten von Wassily Kandinsky Schluss machen. Es soll ihre Vielfalt an Farben, Motiven, Stileinflüssen und Techniken, aber vor allem ihre Offenheit und Experimentierfreudigkeit gezeigt werden.

An der Reise können bis zu 30 Menschen teilnehmen, die Anmeldung kann ab sofort erfolgen bei Reiseveranstalter Wolfgang Schröck-Schmidt, Telefon 0172/6 24 41 68. Im Preis von 289 Euro sind Busfahrt, zweites Frühstück, kunsthistorische Reiseleitung, Übernachtung und Frühstück, Eintritte und Führungen enthalten (Einzelzimmerzuschlag 60 Euro). zg

