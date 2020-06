Eine Reithalle in der Ludwigstraße

Vor 100 Jahren wurde die ehemalige Dragoner-Reithalle in der Ludwigstraße abgerissen. Wir blicken in die Geschichtsbücher.

Im Juli 1896 gab es in einer Bürgerausschusssitzung eine Vorlage, in der man den Umzug der Dragoner-Reithalle von der Marstallstraße in die zu diesem Zeitpunkt noch in Planung stehende Ludwigstraße vorschlug. Im darauffolgenden Jahr 1897 wurde seitens des

