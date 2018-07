Anzeige

Die Schildkröten namens Fischbrötchen und Emma leben in einem Aquarium. Fischbrötchen hat ihren Namen, weil sie nur so groß wie ein Brötchen ist. Eines Tages sitzt sie bei Emma auf dem Panzer und wird von ihr aus dem Aquarium geworfen. Sie krabbelt nach draußen und verkriecht sich in einem Grashaufen, den Bauer Yassin seiner Kuh Liese in den Stall bringt. Während des Fressens bemerkt Liese Fischbrötchen und die beiden lernen sich kennen. Fischbrötchen staunt über die „Kleiderhaken“ auf dem Kopf (Hörner), den „Waschlappen“ im Maul (Zunge) und den „großen Handschuh“ zwischen den Beinen (Euter) von Liese. Aber auch Liese wundert sich über das eigenartige Fell von Fischbrötchen, das aussieht wie Knäckebrot. Fischbrötchen erklärt, dass das ihr Panzer ist und dieser auch eine Kuh trägt. Gesagt, getan. Liese stellt sich auf den Panzer, rutscht aus und rollt hinaus auf den Hof. Bäuerin Melia ruft ihren Mann aufgeregt um Hilfe. Dieser findet Fischbrötchen und bringt sie zurück ins Aquarium. Dort erzählte sie Emma von ihrem Abenteuer.

Begeistert und noch immer aufgeregt nehmen die Kinder den Applaus an – ein toller Auftritt und so mancher lacht sich noch immer kringelig. „Ich habe das erste Mal die Hauptrolle gespielt. Aber es war gut“, findet die Erstklässlerin Emma, die Fischbrötchen gespielt hat, und geht glücklich nach Hause.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.07.2018