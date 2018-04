Anzeige

Video Sport Spargelanstich 2018

Auf ein Wort mit dem Minister

Und damit das so bleibe, verhehlte er gegenüber dieser Zeitung nicht, dass es von Seiten der Politik noch einiges zu tun gebe. Vor allem die umfassende Dokumentationspflicht für die Saisonkräfte scheint die Spargelbauern im Land zu beschäftigen. Max Brenner, Vorsitzender der Spargelgenossenschaft, empfindet diese Dokumentationspflicht genau wie seine Kollegen als ein gutes Beispiel für eine aus dem Ruder laufende Bürokratie. Hauk erklärte darauf, dass sich seine Partei schon lange für eine gewisse Flexibilisierung einsetze. Eine Differenzierung zwischen Saisonkräften und festangestellten Mitarbeitern sei in seinen Augen vertretbar. Bis dato sei die CDU aber immer an der SPD gescheitert. Er verstehe gut, dass die Spargelbauen im Ländle, die rund 2200 Hektar bewirtschaften, hier von der Politik Antworten erwarteten. Und so versprach er denn auch, an dem Thema dranzubleiben. Die Politik ist gefordert, um möglichst allen Betrieben eine wirtschaftliche Umgebung zu bieten, die Perspektive erlaubt. In Schwetzingen scheint sich diese Perspektive in den vergangenen Jahren eher verdüstert zu haben. Von den 16 Spargelhöfen sind mittlerweile noch sieben übrig, die zusammen rund 25 Hektar bewirtschaften.

Natürlich sei dieser Lehrpfad nun nicht die große Maßnahme, die ein wirtschaftlich prosperierendes Umfeld schaffe. Aber sie sei auch nicht zu unterschätzen. Und deshalb ließ sich der Minister nicht lange bitten, als es um die Förderung dieses Projekts ging. „Wissen schafft Identität und Identität schafft Akzeptanz und dann auch Umsatz.“

Bei dem kleinen Spaziergang entlang dieses Lehrpfades entsteht ein facettenreiches Bild des Spargels. Das königliche Gemüse ist seit genau 350 Jahren untrennbar mit der Geschichte der kurfürstlichen Residenz verwoben. Womit es weit mehr als nur ein Lebens- und Genussmittel ist. Für Schwetzingen und seine Menschen ist es offensichtlich ein fundamentaler Teil der Identität.

Betreut haben das Projekt Lehrpfad Stadtarchivar Joachim Kresin und Christiane Drechsler, Leiterin der Touristinformation. Die Stadtwerke und die Spargelgenossenschaft unterstützten den Bau. „Als Unternehmen vor Ort ist es uns wichtig, hierbei mitzuwirken und Bleibendes zu schaffen“, sagte Geschäftsführerin Martina Braun, ihr Geschäftsführerkollege Dieter Scholl stimmte zu.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.04.2018