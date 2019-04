Eine seltsame Begegnung

Vor drei oder vier Wochen hatte ich einen außergewöhnlichen Traum. So gut wie immer entfallen mir die Inhalte und erst recht die Einzelheiten meiner Träume bereits kurz nach dem Aufwachen und gehen trotz aller Bemühungen mich daran erinnern zu wollen, verloren. Doch dieser Traum blieb haften.

Ich träumte ein Gesicht, das langsam näher kam, bis ich es deutlich erkennen konnte. Es war das Gesicht eines mittelalten bis älteren Mannes mit kurzen Bartstoppeln. Er schaute mich an.

Und wie er mich anschaute: Geradeaus und unverstellt – mit der Wärme eines offensichtlich übergroßen Herzens, mit dem Anschein einer alles sehenden und durchdringenden Klugheit, mit einer abgrundtiefen Güte, die nicht nur zu verzeihen vermag, sondern auch noch das letzte schmutzige menschliche Wesen um seiner selbst anerkennt.

Ich hatte das Glück, in meinem Leben auf Menschen zu treffen, die ansatzweise mit ähnlich beeindruckenden Eigenschaften gesegnet waren. Zum Beispiel ein Lehrer, der mich schlechten Schüler dennoch als gleichwertigen und ernstzunehmenden jungen Mann behandelte. Oder ein Künstler, der mir bewusst machte, dass es im Grunde ganz einfach ist, so zu leben, wie ich leben will. Aber der, mit dem ich es jetzt gerade zu tun hatte, spielte zweifellos weit darüber in einer mir unbekannten Liga.

Er fragte mich: „Was ist dir wichtig im Leben?“ Ich antwortete: „Mir selbst und anderen Gutes zu tun.“ Er fragte weiter: „Und wenn du das doch weißt, warum tust du das so selten?“

Das stimmte. Doch einen Versuch zu unternehmen, mich angesichts dieser Persönlichkeit herauszureden, wäre das Dümmste gewesen, das ich hätte tun können. Ja – da war der tägliche Kampf ums schnöde Geld, ja – da war die Angst, auf der sozialen Leiter abzusteigen.

Und immer diese üblen Kompromisse mit der Familie. Und dann meine ach so schwer zu bekämpfende Inkonsequenz in so vielen Dingen. Und aus allem daraus diese selbst geschaffenen Zwänge, die mich am Nasenring durch die Manege des Lebens ziehen. Immer schön im Kreis herum. Aber das waren jetzt alles keine Argumente, nur Schwächen.

Zweite Chance nutzen

Stattdessen fragte ich ihn zurück: „Wer bist du und warum stellst du mir solche Fragen?“ „Ich bin der Tod und will dich abholen und mitnehmen. Keine Angst, dort wohin wir beide jetzt hingehen, ist es bestimmt nicht schlechter als hier“, antwortete er.

Ich hatte auch keine Angst. Er, Tod hin oder her, hatte längst mein Vertrauen gewonnen. Mit einem wie ihm wäre ich überall hin mitgegangen. Und der Einwand, den ich stellte, war auch freundlich gemeint: „Lieber Tod, wenn es dein Plan zulässt, würde ich gerne noch ein wenig länger versuchen, mir selbst und anderen Gutes zu tun.“

Dann wachte ich auf. Mein erster Gedanke war halb eine Frage, halb eine Feststellung: „Wie, der Tod bringt mich nicht um, der Tod nimmt mich einmal mit?“ Und da war immer noch diese Wärme ums Herz herum. Und die Gewissheit, gerade eben eine zweite Chance bekommen zu haben.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.04.2019