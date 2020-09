Eine Session mit Folgen

Morris Infante (v. l.), Robin Pföhler, Ali Al-Hilu und Daniel Mehrsadeh hatten sich Ende August spontan für ein Konzert auf dem Schlossplatz getroffen. © Hardung

Das ist doch klasse! Bernd Lehnert, Inhaber des Kaffeehauses am Schlossplatz in Schwetzingen, hat Nägel mit Köpfen gemacht: Als er Ende August das Konzert von Morris Infante, Robin Pföhler, Ali Al-Hilu und Daniel Mehrsadeh verfolgte, war ihm klar: Diese Musiker müssen wiederkommen. Und das tun sie jetzt auch: An diesem Mittwoch, 23. September, spielt die Formation ab 19 Uhr auf dem Außenareal des Kaffeehauses.

„Es sind coole Jungs. Die Musik, die sie machen, hat mir gefallen“, erzählt Bernd Lehnert, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam.

Kurze Rückblende: Diese Zeitung hatte in ihrer Ausgabe vom 27. August über das Quartett berichtet. Die vier Musiker sind keine Band, sondern Freunde. Sie hatten sich kurzerhand verabredet, den Gig damals mit dem Ordnungsamt der Stadt sowie dem Kaffeehaus-Betreiber abgeklärt und saßen schon vier Stunden später da und machten Musik. Und die kam eben nicht nur bei Bernd Lehnert gut an, sondern auch bei seinen Gästen. Daher gibt es jetzt die Neuauflage.

„Diesmal ist noch Janis Bräuling am Piano mit dabei“, erzählt Morris Infante unserer Zeitung. Mit ihm habe er schon des Öfteren Musik gemacht – im Gegensatz zu den drei anderen. Daher waren die vergangenen Wochen ordentlich stressig, denn die Hobbymusiker mussten gemeinsam üben, um sich auf den anstehenden Auftritt vorzubereiten. Sie bringen an diesem Mittwoch deutschen Pop und englischen Rock mit und hoffen auf eine genauso schöne und lässige Sommerabendstimmung wie im August. Und wer weiß: Geht es nach Bernd Lehnert, werden sie nicht das letzte Mal am Kaffeehaus zu hören sein. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.09.2020