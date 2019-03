Eine Stimme ohne Grenzen

Peter Moreno versteht es wie kein anderer, seinem Publikum ein richtig gutes Bauchgefühl zu verschaffen – als Bauchredner. Bei seiner Soloshow „Bauchcomedy – Lachen ist Programm!“ will er das unter Beweis stellen. Die Grenzen zwischen Bauchreden, Comedy und Kabarett seien fließend, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Sein Bauchrednerstil ist einzigartig – die Show vielfältig und abwechslungsreich. Der Mann mit lebhaftem Charme und den vielen Stimmen ist ein Improvisationstalent. Dabei scheint Morenos Stimmakrobatik keine Grenzen zu kennen.

Karikatur bewegt den Mund

Während der Weltrekordhalter im Bauchreden gemütlich trinkt und raucht, trällert die Banane „Ilse“ munter ein Lied auf dem Tisch liegend vor sich hin. Zuvor zelebrierte das Früchtchen einen fulminanten heißen Striptease. Fröhlich geht es weiter, wenn Floh „Charly“ seine Artistik zeigt. Nicht zu vergessen ein freches Kerlchen namens „Klein-Dieter“, das aus der Hand von Peter Moreno entsteht oder die Karikatur, die wie von Geisterhand die Augen und den Mund bewegt und spricht. Einfach verblüffend, wie Moreno aus einfachen Haushaltsgegenständen das irre Schwein „Anton“ entstehen lässt. Der in Aindling bei Augsburg mit „Humor aus dem Bauch“ geborene Puppet-Comedian lebt heute in der Nähe von Frankfurt am Main. Seinen ersten Auftritt hatte er bereits mit 13 Jahren. Peter Moreno wurde unter anderem mit dem „Best of Artist“ und „European Best of Artist“ Award ausgezeichnet, ist dreifacher Weltrekordhalter im Bauchreden und steht mehrmals im Guinnessbuch der Rekorde. Die Karten kosten im Vorverkauf 20 (zuzüglich Gebühren) und an der Abendkasse 25 Euro. zg

