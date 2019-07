Eine Taufe wie bei Jesus

Es könnte schöner kaum sein. Der sonnenlichtdurchflutete Seepferdchengarten mit seinem leise plätschernden Springbrunnen war am Sonntagnachmittag für das zweite Tauffest der evangelischen Kirche das wohl schönste Gotteshaus in der kurfürstlichen Residenz. Eine Sicht, die hier viele zu teilen schienen.

Für Pfarrer Steffen Groß ist es gar eine Art Rückkehr zu den christlichen Wurzeln. Wurde Jesus doch auch unterm freien Himmel getauft. Damals war es zwar der Jordan, aber der Himmel sei der gleiche. Und so war die Taufe von den zehn Kindern auch für Groß und seinen Kollegen Mathis Goseberg ein besonderes Ereignis, auf das sie sich sichtlich freuten. Eine Freude, die auch die Tauffamilien zu spüren schienen. Für Dana-Maria und Jan Meckler passte die Vorstellung über eine Taufe unter freiem Himmel ganz einfach. „Das ist was Besonderes und vor allem ist es im Vergleich zu einer Taufe in der Kirche etwas lockerer.“

Christsein im Zentrum

Eine schönere Taufe hätten sie ihrer sechs Monate alten Luisa nach eigenem Bekunden kaum bescheren können. Es waren Worte, die häufiger zu hören waren. Nachdem der evangelische Posaunenchor den musikalischen Rahmen setzte, eröffnete Groß das Tauf-Zeremoniell mit den Worten, „der Himmel ist hier und jetzt ganz nah“. Und auch wenn die Menschen alle unterschiedlich seien, hier unter diesem einen Himmel und angesichts dieses frühen Bekenntnisses zu Gott stünde das Gemeinsame, das Christsein im Zentrum.

Dafür steht auch die Taufdecke, dessen Symbolik das Mädchen Felicitas erläuterte. Die Sonne steht dabei für Gottes Wärme, der Anker für den Halt, den er bietet, das Kreuz für sein immerwährendes Dasein und das Dach für seine schützenden Hände über allen. Kurz übernahm danach Goseberg das Zepter und sprach vor dem sprudelnden Seepferdchenbrunnen über die Liebe Gottes, die sich in Wasser offenbare. Stehe es doch sinnbildlich für den Durst nach Leben und Sinn, den nur Gott zu stillen vermag. Und die Taufe sei ein erster Schritt.

An zwei kleinen Taufstationen tauften die Beiden anschließend nach und nach die zehn Kinder und sorgten neben strahlenden Gesichtern auch für einige Tränchen. „Ein wirklich schöne Taufe“, so Dana-Maria Meckler, die mit strahlenden Augen ihre ebenfalls lächelnde Luisa in den Armen hielt. ske

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.07.2019