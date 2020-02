Eine Vorwahl für alle

Region.Beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis wurde eine neue Telefonanlage installiert. Die Telefonnummer der Zentrale bleibt dabei unverändert bei 06221/52 2-0, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit der Umstellung sind nun alle Außenstellen des Landratsamtes unter der zentralen Kopfnummer 06221/52 2- plus der bisherigen vierstelligen Durchwahl erreichbar. So haben beispielsweise auch die Kfz-Zulassungsbehörden in Sinsheim, Weinheim und Wiesloch die einheitliche (Vorwahl-)Nummer der Mutterbehörde in Heidelberg bekommen:

Kfz-Zulassungsbehörde Sinsheim: Telefon 06221/522-5514

Kfz-Zulassungsbehörde Weinheim: Telefon 06221/522-6025

Kfz-Zulassungsbehörde Wiesloch: Telefon 06221/522-4106

Einen schnellen Draht zur Verwaltung ermöglicht zudem die Behördennummer 115, an die auch alle Ämter des Rhein-Neckar-Kreises angeschlossen sind: Unter der 115 (ohne Vorwahl) stehen die Mitarbeiter des Service-Centers montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr für Verwaltungsfragen aller Art zur Verfügung – von A wie Anmeldung bis Z wie Zulassung. Mit der Behördennummer 115, die zum Ortstarif erreichbar und in vielen Flatrates enthalten ist, entfällt die Suche nach dem zuständigen Amt, den Telefonnummern oder den Öffnungszeiten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.02.2020