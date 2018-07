Anzeige

„Wir sind richtig stolz und beeindruckt von unseren Schülern, denn die Begeisterung mit der sie sich für den sozialen Tag und seinen wohltätigen Zweck einsetzen, ist einmal mehr großartig“, freute sich die Rektorin der Kurt-Waibel-Schule, Elke Rohr, bereits am Anfang dieser Woche.

Am Donnerstag war es dann so weit: Zum bereits 18. Mal in ununterbrochener Folge tauschten die Schüler einen Tag lang den Unterricht und die Schulbank mit einem Einsatz als Arbeitskraft, um mit dem erzielten Lohn ein soziales, gemeinnütziges Projekt zu unterstützen. Hierbei gibt es schulintern einen jährlichen Wechsel zwischen einem sozialen Hilfsprojekt in einem Entwicklungsland und einer wohltätig ausgerichteten Aktion in der hiesigen Region.

Wespinstift wird gefördert

Die Kurt-Waibel-Schüler entscheiden dabei regelmäßig selbst, wo der von ihnen erarbeitete Verdienst hinfließen soll. Nachdem im letzten Jahr notleidende Straßenkinder in Madagaskar unterstützt wurden, fiel aktuell der mehrheitliche Beschluss, das Wespinstift in Mannheim zu fördern. Hierbei handelt es sich um ein Kinder- und Jugendhilfezentrum, in dem Waisenkinder und sozial vernachlässigte Jugendliche wohnen. Wir besuchten einige der Schüler und Gruppen bei ihren Arbeitseinsätzen. Sie konnten sich übrigens ihren Arbeitsplatz selbst suchen oder sich ein bestimmtes Angebot aus einer Liste ihrer Schule auswählen.