Einen Waldspaziergang genussvoll nutzen

Plötzlich Hausfrau oder Hausmann! Klingt schrecklich? Ist es aber gar nicht. Wegen Corona zur Häuslichkeit verdammt zu sein, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Dennoch bleibt uns nichts anderes übrig, als das Beste daraus zu machen – und die Situation als Chance zu betrachten: Wir haben endlich mal Freiraum für Partner und Familie, für Sport und Hobbys, wozu uns sonst nach einem langen Arbeitstag häufig Energie und Zeit fehlen.

Wichtig ist, sich in der Partnerschaft und Familie etwas Verbindendes zu suchen und innerhalb der eigenen vier Wände Rituale zu schaffen, die zusammenschweißen. Warum also nicht mal wieder zusammen kochen? In den nächsten Wochen begleite ich dich und deine Lieben mit der einen oder anderen Koch-Idee durch den Alltag. Der mag zwar eingeschränkt, kann aber dennoch genussvoll sein.

Starten wir diese Woche doch einfach mit Wildpflanzen. Viele davon sind nicht nur genießbar, sondern auch richtig lecker. Wusstest du, dass März und April die idealen Monate sind, um Bärlauch zu sammeln? Also nichts wie raus in den Wald, solange es möglich ist. Im Hardtwald gibt es einige Ecken, in denen du im Bärlauch versinken kannst. In der Küche ist er vielseitig einsetzbar und liefert viel Eisen und Kalium.

Video Lokales Die Schürzenträgerin: Genussvolles mit Wildpflanzen - 02:31 Region. Eine genussvolle Ablenkung in Zeiten von Corona bietet die Schürzenträgerin alias Vanessa Schäfer. Zum Auftakt einer Rezeptereihe gibt's Kreationen mit Wildkräutern wie Bärlauch. (www.schuerzentraegerin.de) Region. Eine genussvolle Ablenkung in Zeiten von Corona bietet die Schürzenträgerin alias Vanessa Schäfer. Zum Auftakt einer Rezeptereihe gibt's Kreationen mit Wildkräutern wie Bärlauch. (www.schuerzentraegerin.de)

Besonders gern mag ich Bärlauch-Quiche. Und selbst, wenn wir gerade nicht in Urlaub fahren können, so kann man sich den Urlaub wenigstens kulinarisch nach Hause holen: mit einer mediterranen Bärlauch-Quiche. Etwas Rosmarin in den Teig. Getrocknete Tomaten und Oliven noch zusätzlich zu Bärlauch und einer Zwiebel in die Quiche-Masse. Was für ein Gedicht! Es braucht manchmal gar nicht viel, um zufrieden zu sein: Ein paar Sonnenstrahlen, ein Waldspaziergang und eine leckere Mahlzeit reichen vollkommenen aus. Denn gerade in besonderen Zeiten sind es oft die ganz kleinen Dinge, die glücklich machen – unsere Quiche zum Beispiel!

Mehr Rezepte gibt es unter www.schuerzentraegerin.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.03.2020