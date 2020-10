Einer der 500 Besten im Land

Tommy R. Möbius gehört zu den 500 besten Alltagsrestaurants in Deutschland.Das hat die Gourmetzeitschrift „Feinschmecker“ entschieden und Möbius ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr, unserem Mitglied und Vertreter der Gastronomie im Vorstand des Stadtmarketings zur Auszeichnung gratulieren zu können“, schreibt das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung.

Viele Auszeichnungen hat er bereits erhalten und erkocht – dazu zählt ein Stern im Guide Michelin, 16 Punkte und zwei Hauben im Gault-Millau und 94 Punkte im Falstaff Gourmet Restaurant Guide.

In Deutschland gibt es etwa 82 000 Restaurants, abgesehen von vielen Cafés und Kneipen, heißt es dort weiter.

Platz weit vorne gefunden

Er habe sich natürlich sehr über die Auszeichnung und Gratulanten gefreut. Aber mehr noch: Er freute sich für Schwetzingen, dass die Stadt dadurch sowohl in Deutschland als auch in allen nationalen und internationalen Fachzeitschriften und Gourmetführern einen Platz gefunden hat – weit vorn. „Diese Einstellung ist es, die ihn so liebenswert macht. Wir danken ihm und natürlich auch seiner Gattin für ihr Engagement, viele Köstlichkeiten und schöne Stunden in seinem ,Lebensmittelpunkt‘, schreibt das Stadtmarketing abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.10.2020