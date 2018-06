Anzeige

Rund 50 „VRNnextbike“-Fahrräder können an elf Stationen in Schwetzingen ausgeliehen werden. Vier Räder gab Klimaschutzbeauftragter Patrick Cisowski bei der Neubürger-Radtour raus. Auch ich habe mir eins der Zweiräder von der Station am Schlossplatz geholt.

Die einmalige, kostenlose Registrierung im Internet, am Terminal oder per App auf dem Smartphone ist kinderleicht. Zum Ausleihen muss das Kennzeichen des gewünschten Rades eingegeben werden. Das Rad wird freigegeben und ein Code für das Zahlenschloss wird angezeigt.

Das Stadt-Bike mit dem blauen Hinterrad-Schutz und der auffälligen Werbung hat vorne und hinten je einen Gepäckträger. Die Sieben-Gang-Schaltung der Marke Shimano hakte auf meiner Tour kurz, funktionierte dann aber einwandfrei.