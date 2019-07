Die Europapfadfinder und die Gemeinde laden am Sonntag, 21. Juli, nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, auf die Pfarrwiese hinter der Kirche unter dem Motto „Einfach kurpfälzisch“ zum Feiern und Verweilen ein.

Bei Saumagen, Bratwurst, Bratkartoffeln, kurpfälzischem Bier, Kuchen und Kaffee werden die Europapfadfinder und der Nachwuchs des Kindergartens etwas aufführen. Zudem wird der Kindergarten an seinem Tag der offenen Tür einiges anbieten. Neben Kinderschminken, Basteln und Spielen im Hof werden wieder Waffeln verkauft. So wird das St.-Maria-Fest für jeden Besucher ein besonderes Erlebnis, an dem man sich in gemütlicher Atmosphäre trifft und Gemeinschaft erleben kann, heißt es in einer Mitteilung.

Die Gemeinde freut sich über Kuchenspenden, die bei Gabriele Martus, Telefon 06202/1 00 94 oder bei Irmgard Ruppert, Telefon 06202/9 26 10 57, angemeldet werden können. Gemeindemitglieder die bereit sind das Pfarrfest zu unterstützen, mögen sich nach den Sonntagsgottesdiensten in die entsprechenden Listen in der Pfarrkirche St. Maria eintragen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.07.2019