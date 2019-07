Die katholische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 21. Juli, ihr Pfarrfest in St. Maria. Dieses findet im Anschluss an den Gottesdienst (10 Uhr) auf der Pfarrwiese hinter der Kirche statt.

Die Europapfadfinder und die Gemeinde laden unter dem Motto: „Einfach kurpfälzisch!“ zum gemeinsamen Feiern und Verweilen ein. Bei Saumagen, Bratwurst, Bratkartoffeln, kurpfälzischem Bier, Kuchen und Kaffee und vielen weiteren kulinarischen Angeboten wird in diesem Jahr neben Vorstellungen der Europapfadfinder wieder ein Detektivspiel für die Kinder stattfinden. Auch der Kindergarten St. Maria wird in diesem Jahr an seinem „Tag der offenen Tür“ ein buntes Programm anbieten. Neben Kinderschminken, Basteln und Spiele im Hof werden wieder Waffeln verkauft.

Tombola des Fördervereins

Der Förderverein des Kindergartens veranstaltet eine Tombola. Um 15 Uhr führen die Schulanfänger des Kindergartens in der Kirche das Stück „Der Regenbogenfisch“ auf. Der Eine-Welt-Laden Senfkorn ist mit einem Verkaufsstand vertreten. So wird das St.-Maria-Fest für jeden Besucher – von klein bis groß – ein ganz besonderes Erlebnis in gemütlicher Atmosphäre. zg

