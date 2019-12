Einfach mal anders machen

Machen Sie sich auch manchmal Gedanken, was wäre, wenn manches anders sein würde? Ich meine jetzt nicht das große Ganze in Weltuntergangsmanier. Ich denke da eher so an die kleinen Dinge des Lebens. Wenn wir zum Beispiel Weihnachten nicht so viel essen würden, dass wir danach tage-, ja wochenlang rumjammern, die Waage meiden und die nächste Diät angehen? Was hätte das für Konsequenzen: Wir wären ausgeglichener und vermutlich besser gelaunt, würden nicht jeden Ganzkörperspiegel meiden und könnten auch um diese Jahreszeit Hosen und Röcke mit Gummibund und hohen Elastananteil im Schrank lassen. Oder wie der Trainer im Fitnessstudio immer so schön sagt: Man nimmt nicht in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern in der Zeit zwischen Neujahr und Weihnachten. Wir Schreiberlinge – gerade auch die Kollegen der einschlägigen Frauenzeitschriften – könnten dann auch das gesamte Jahr über den Genuss – gerne leicht – forcieren ohne Diätvorschläge zu machen. Alles wäre anders ausgewogener, es gäbe kein jährliches Déjà-vu, zumindest glaube ich das.

Das könnte man auch auf die Geschenke an Weihnachten umlegen: Wer am Freitag in Städten in der Region unterwegs war, erlebte an manchen Kassen eine wahre Gutscheinschlacht. Warum auch nicht? Der Umtausch von Waren reduziert sich dadurch und zum Einpacken von Gutscheinen verbraucht man nicht ganz so viel Papier wie für das Einpacken von Schuhen beispielsweise. Die heimische Wirtschaft wird dennoch gefördert, aber eben nicht um Weihnachten herum so gefordert.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.12.2019