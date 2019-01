Einkaufen – und Gutes für die Umwelt tun

Nachhaltige Produkte anzubieten, liegt Sabrina Kube, Inhaberin des Concept Store „lyksjø“ (sprich Lücksjö), am Herzen: „Die Skandinavier lieben die Natur, ihre Seen und Blumenwiesen. Da liegt es auf der Hand, dass auch die von ihnen produzierten Produkte im Einklang mit der Umwelt hergestellt werden.“

In der Heidelberger Straße direkt neben der „Bücher-Insel“ bietet Kube skandinavische Mode, Wohnaccessoires, Kinderspiel- und Süßwaren sowie Passendes zum „Scandi-Chic“ an. Erst vergangene Woche besuchte die Geschäftsfrau die Fashion Week in Berlin, wo sie neue Trends aufspürte, die zudem nachhaltig sind.

Bei „lyksjø“ selbst sind zahlreiche solcher Dinge zu entdecken. Etwa die Heimtextilien von Wasa Ecotextil. Dazu zählen Platzsets, Tischläufer, Geschirrhandtücher und Wohndecken. „Diese sind kuschelig weich, sehr griffig und aus recycelter Baumwolle hergestellt“, erklärt Kube und zeigt die verschiedenen Muster, die typisch skandinavisch mit einer reduzierten Farbgebung in Grau, Blau und Weiß aufwarten. Bekannt bei ihren Kunden sind bereits die Blumenvasen aus recyceltem Papier, in Schwarz, Weiß oder grauer Betonoptik, die innen mit Latex verkleidet sind. „Das ist ein Überraschungseffekt“, meint Kube, „denn die Vasen sind sehr leicht, was auf den ersten Blick nicht so wirkt.“ Neben den Vasen gibt es auch raffinierte Kerzenhalter, Körbe und Übertöpfe, die ebenfalls komplett aus Altpapier hergestellt sind. Und auch für den Outdoor-Bereich gibt es Aufbewahrungskörbe, eine vielfältige Serie aus dem kostbaren Rohstoff Papier. Gefragt sind auch die Accessoires, die aus Lederresten hergestellt werden, die aus großen Manufakturen stammen. „Unser Hersteller fertigt aus hochwertigen Lederresten, die sonst im Müll landen, Taschen, Rucksäcke und Portemonnaies“, erklärt Kube und weist auf das individuelle Design hin. Jedes Stück ist anders, vor allem in der Farbgebung, die zumeist fröhlich und bunt ist. Dazu kommt ein moderater Preis. „Aufgrund der Restkäufe gibt es ein gutes Preis-Leistungsverhältnis“, sagt Kube.

Im Alltag an die Natur denken

Ganz nah an der Natur bewegen sich die Postkarten aus Holz, die eine witzige Grußbotschaft tragen. „Die Idee dazu kam den Herstellern bei einer Reise durch die schwedischen Wälder“, erzählt Kube von dem jungen Startup-Unternehmen, dessen robuste Karten aus einem Holzstück gefertigt sind.

Auf Nachhaltigkeit setzt die „lyk-sjø“-Inhaberin auch bei Kleidung. „Wir haben Stücke, die aus recyceltem PET gefertigt sind, einer Kunstfaser, in der man nicht schwitzt.“ Sowieso ist die skandinavische Mode immer ein Hingucker. „Wir beraten gern und helfen bei der Auswahl“, lädt Kube zu einer „lyksjø“-Anprobe ein, die immer auch ein kleines Glücksgefühl vermitteln soll. cat

