Einladung zur Generalprobe

Mozart-Werke erklingen

Im diesjährigen Akademie-Konzert stehen vier Werke aus Wolfgang Amadeus Mozarts Salzburger Zeit auf dem Programm, die er mit nicht einmal 20 Jahren komponierte. Sie dokumentieren nicht nur den Übergang vom Zeit- zum Personalstil, sondern auch einen allmählichen Wechsel der künstlerischen Schwerpunkte hin zur Symphonie. Unter Mozarts Solokonzerten wirkten diejenigen für Violine gewiss als Pionierarbeiten – in der Individualisierung der Form und ihrer Öffnung zum Theater. Der Solist der Violinkonzerte Nr. 1 und 5 wird der Geiger Gil Shaham sein. Der US-Amerikaner, aufgewachsen in Israel, ist in dieser Saison Residenzkünstler beim SWR Symphonieorchester und spielt auf einer Stradivari aus dem Jahr 1966.

Wer Lust bekommen hat, die Generalprobe zu besuchen, sollte sich beeilen und auf der Homepage http://www.spardawelt.de/schwetzingerfestspiele am Gewinnspiel teilnehmen. Es werden insgesamt 50 x 2 Karten verlost. Der Verlosungszeitraum ist ab morgigen Freitag bis zum 13. April. zg

